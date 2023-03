Nach Nehammers Abgesang an Schwarz-Grün: Sand im Getriebe der Koalition

Strategisch betrachtet ist das nicht von der Hand zu weisen. Denn die ÖVP liegt zwar in Umfragen hinter der FPÖ und SPÖ, aber der offene Konflikt in der SPÖ könnte das Blatt für die ÖVP verbessern.

Am Dienstag rückte nun der grüne Parteichef Werner Kogler aus, um in einem Interview mit der Nachrichtenagentur APA die Wogen zu glätten. Der Vizekanzler sieht demnach in der Rede des Kanzlers kein Problem für die türkis-grüne Koalition. Der ÖVP-Chef habe eine Rede für das Jahr 2030 und darüber hinaus gehalten, gab sich Kogler entspannt. Inhaltlich stimmt er vor allem in der Klimafrage so gar nicht überein mit dem Gesagten des ÖVP-Kanzlers: Man solle „nach vorwärts arbeiten und nicht das Heil in der Vergangenheit suchen“, meinte Kogler.