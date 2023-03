Trump gegen DeSantis: Angriff auf die alte Parteilinie

Washington – Der beginnende Vorwahlkampf bei den US-Republikanern droht die Partei in mehreren zentralen Fragen zu spalten. Es geht u. a. um die Rolle des Staates und um den Ukraine-Konflikt.

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump trat am Montag im Bundesstaat Iowa auf, wo Anfang 2024 die erste Abstimmung des Vorwahlreigens stattfindet. Er attackierte seinen Herausforderer Ron DeSantis. Dieser wolle die Sozial- und die Krankenversicherung „dezimieren“, sagte Trump – und erneuerte sein Versprechen aus dem Wahlkampf 2016, die beiden Programme nicht anzutasten.

Zu Trumps Kernwählern gehören weniger gebildete Weiße aus ländlichen Regionen. Er hat sich in der Sozialpolitik stets gegen die traditionelle Parteilinie gestellt. Zum Mantra der Republikaner gehört eigentlich die Forderung, staatliche Ausgaben für Soziales, Bildung und Gesundheit zurückzufahren.

DeSantis, jetzt Gouverneur von Florida, war einst als Abgeordneter ein Mitbegründer des so genannten Freedom Caucus, der die Forderung nach einem schlanken Staat besonders radikal verfolgt. Der Gouverneur hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftsnominierung 2024 noch nicht öffentlich gemacht, aber auch er ist erst am Freitag – drei Tage vor Trump – in Iowa aufgetreten.