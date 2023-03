400 m² große Halle vorgesehen: Kramsach ist bei Turnhalle nicht flexibel

Kramsach – Der anstehende Schulneubau in Kramsach hat Tragweite, soll das Haus doch für Jahrzehnte nicht nur Kindern, sondern dank Mehrzweckräumen auch Kramsacher (Sport-)Vereinen dienen. Entsprechend beharrlich feilt der Gemeinderat an Entscheidungen. Erst stritt man jahrelang über den Standort, eine Volksbefragung stand im Raum – man einigte sich letztlich auf einen Neubau neben dem Altbestand. Im November wurde die Planungsart heiß diskutiert. Demnächst soll nun der offene Architekturbewerb EU-weit ausgeschrieben und in zwei Stufen umgesetzt werden. Der Beschluss dafür ging bei der Gemeinderatssitzung am Montag mit einem 9:7-Ergebnis (eine Enthaltung) nur knapp durch – die Geister schieden sich diesmal an der Turnhalle.