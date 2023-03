Landecker „Altes für Gutes“ bleibt brandaktuell

Landeck – Dass ein Name zur Berufung wird, das gibt es wohl in den seltensten Fällen. So war es jedoch beim Landecker Daniel Schrott, der sich mit seinem Verein „Altes für Gutes“ um Computer kümmert, die für viele Menschen reif für den Schrottplatz wären. Nicht aber für ihn und sein ehrenamtliches Team: Es nimmt sich alter Geräte an, bringt sie wieder auf Vordermann und spendet sie an Personen, die sich nigelnagelneue Computer nur schwer leisten können. Während bei der Vereinsgründung 2021 die Corona-Pandemie die größte Zielgruppe hervorbrachte, ist es inzwischen der Ukrainekrieg – denn die meisten Abnehmer findet der Verein aktuell in ukrainischen Flüchtlingsfamilien.