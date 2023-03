Kein Urteil gegen Weinstein bei Vorwürfen von zwei weiteren Frauen

Weinstein war in einem anderen Verfahren in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung bereits vor zwei Jahren zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden und sitzt in Haft.

In dem Prozess war Weinstein im vergangenen Monat wegen der Vergewaltigung einer Frau in einem Hotel in Beverly Hills vor zehn Jahren bereits zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. In diesem Fall hatte ihn die Jury klar für schuldig befunden. Weinstein war in einem anderen Verfahren in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung bereits vor zwei Jahren zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden und sitzt in Haft.