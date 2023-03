Dreijährige saß in Fahrerkabine am Boden: Lkw auf A2 gestoppt

Neunkirchen – Im Rahmen einer Verkehrsschwerpunktaktion entlang der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen hat die Polizei am Dienstag einen Lkw angehalten, in dem die dreijährige Tochter des Chauffeurs am Boden der Fahrerkabine saß. Da kein Kindersitz mitgeführt wurde, wurde die Weiterfahrt untersagt, teilte die Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Bruder des Lenkers war Beifahrer. Insgesamt wurden drei Lastwagen gestoppt. Es gab zahlreiche Anzeigen.