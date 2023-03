Open-Air-Sommer in Elbigenalp: Schlagerstars erobern die Bühne im Fels

Elbigenalp – Ein regelrechtes musikalisches Feuerwerk wird im heurigen Sommer auf der Geierwallybühne in Elbigenalp gezündet. Zum 30-Jahr-Jubiläum der Freilichtbühne geben sich dort gleich mehrere Schlagerstars ein Stelldichein.

Den hitverdächtigen Anfang macht Semino Rossi am 16. Juni ab 20.30 Uhr. Der Sänger feiert derzeit mit dem Album „So ist das Leben“ Erfolge. Der erste aus dem Album veröffentlichte Song „Das verflixte 7. Jahr“ erreichte in Österreich bereits Platz 1 und in Deutschland Platz 2 der Airplay-Charts Konservativ Pop.