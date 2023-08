Wattens – In der Laurentiuskirche und in der Marienkirche in Wattens wurden zwischen Anfang Jänner und Ende März Spendengelder aus Opferstöcken gestohlen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jetzt ein 49-jähriger Pole als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der Mann befand sich bereits in Haft. (TT.com)