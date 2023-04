Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten" deckte illegalen Welpenhandel auf

Wien – Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" hat eine Frau in Wien-Meidling überführt, die im Verdacht steht, einen illegalen Welpenhandel betrieben zu haben. Die NGO beobachtete die Frau und deren Inserate bereits über Monate und führte letztendlich einen Scheinkauf in der Wohnung der Frau durch. "Die Welpenhändlerin hatte unter dem Deckmantel einer Hobbyzucht immer wieder neue Würfe von Möpsen online angeboten", gab die Organisation in einer Aussendung bekannt.