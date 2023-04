„The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist Mutter geworden

Los Angeles – US-Schauspielerin Kaley Cuoco (37, "The Big Bang Theory") und ihr Freund, "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey (40), sind am Donnerstag Eltern geworden. "Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben!", hieß es in einem Post auf dem Instagram-Profil der Schauspielerin. Sie seien "überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder". Dazu veröffentlichte Cuoco mehrere Fotos von ihrer Tochter, ihrem Mann und sich.