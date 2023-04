Coaching im Sport und für Europa bei „Tirol Live“

Patrick Murnig von der Agentur „JumpandReach“ und Simon Lochmann, Leiter der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen in der Tiroler Landesregierung, sind heute zu Gast bei „Tirol Live“. Ab 18 Uhr auf TT.com.

Strategie und Entwicklung – zwei sperrige Begriffe, die jedoch Teil des alltäglichen Sprachgebrauchs geworden sind. Vor allem im Sport und in der Politik bzw. in der Verwaltung. Patrick Murnig betreut mit seiner Agentur „JumpandReach“ (junge) Sportler und begleitet sie mit strategischem Coaching. Seit zwölf Jahren arbeitet er etwa mit Skisprungweltmeister und -olympiasieger Stefan Kraft zusammen, seit fünf Jahren mit dem Weltmeister und Weltcupsieger in der Nordischen Kombination Johannes Lamparter. Heute erklärt Patrick Murnig bei „Tirol Live“ das Management-Training der Sportler, das sich im Kopf abspielt.