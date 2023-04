Weltweit einzige Station: Sarkophag von Ramses II. in Paris enthüllt

Im Jahr 1976 verließ der Sarkophag von Ramses II. erstmals Ägypten. Nun ist er erneut in Paris zu sehen. Über 180 Objekte aus seiner Herrscherzeit sind ausgestellt.

Paris – Erstmals verließ der Sarkophag von Ramses II. 1976 Ägypten. Die Reise ging nach Frankreich, wo die Mumie gegen Pilzbefall behandelt wurde. Nun werden die Überreste des bedeutenden Herrschers des Alten Ägypten in Paris im Rahmen der Wanderausstellung "Ramses und das Gold der Pharaonen" zu sehen sein.

Während die Ausstellung bereits in San Francisco und Houston zu sehen war, ist Paris weltweit die einzige Station für den Sarkophag. Frankreich schätze dieses Vertrauen Ägyptens sehr, sagte die französische Ministerin Rima Abdul Malak am Montag anlässlich der Enthüllung des Sarkophags. Dass er nach über 40 Jahren wieder in Paris zu sehen sei, sei auch ein Beweis der ausgezeichneten Beziehung beider Länder.