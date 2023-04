Unter Drogen: 15-Jähriger raste in Fieberbrunn mit über 140 km/h vor Polizei davon

Mit zwei Freunden im Auto raste der Bursche am Montagnachmittag auf der Hochkönig Straße in Richtung Hochfilzen. Als eine Streife ihn anhalten wollte, gab der 15-Jährige Gas.

Fieberbrunn – Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich am Montagnachmittag ein 15-Jähriger mit einer Polizeistreife in Fieberbrunn. Der Bursche hatte sich – ohne Erlaubnis und ohne Führerschein – hinter das Steuer eines Autos gesetzt. Zusammen mit zwei Freunden war er auf der B164 viel zu schnell in Richtung Hochfilzen unterwegs, als er der Streife auffiel.