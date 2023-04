Nassereither Krippenmuseum: „Luemmandlen“ erzählen die Passionswoche

Nassereith – Das neue Nassereither Krippenmuseum ist mehr als eine bloße Krippenschau. In zwei Räumen im Obergeschoß begegnet man nicht nur Weihnachtsdarstellungen, die in Nassereith gefertigt worden sind. Es gibt auch vier Fastenkrippen zu bestaunen, die das Geschehen der Karwoche darstellen. Und noch etwas ist in Nassereith außergewöhnlich, vor allem aber einzigartig: die Luemmandlen. Das sind Krippenfiguren aus aufwändig verarbeitetem Lehm, der aus den ehemaligen Nassereither Bergwerksstollen stammt.