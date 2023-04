Porr erhält erneut größtes Baulos für den Brennertunnel

Die BBT SE hat, nach umfassender Angebotsprüfung, am Dienstag den Zuschlag für das Baulos „H53 Pfons-Brenner“ an die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Porr Bau GmbH, Marti GmbH Österreich und der Marti Tunnel AG Schweiz erteilt – also wieder an die Porr.