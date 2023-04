Transit: Salvini will im Juni Lockerungen bei Tiroler Maßnahmen

Rom, Innsbruck – Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) hat am Dienstag erneut Druck in Sachen Tiroler Anti-Transitmaßnahmen ausgeübt. Bei einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten in Rom forderte er bis Juni Lockerungen der Lkw-Fahrverbote und drängte erneut auf ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Er monierte, dass Österreich die europäischen Gesetze nicht beachte.

"Es ist nicht begreiflich, warum seit Jahren ein Land unter den 27 EU-Mitgliedern den freien Waren- und Personenverkehr verhindert. Wir sind bereit, über Slots für Lkw zu diskutieren, aber die österreichische Regierung muss die Transitverbote aufheben", erklärte Salvini. "Es ist so, als ob wir Italiener beschließen würden, dass man am Samstag und Sonntag am italienisch-französischen Grenzübergang von Ventimiglia oder in Triest an der Grenze zu Slowenien nicht fahren darf. Ich glaube Europa würde in diesem Fall in 15 Minuten eingreifen", meinte Salvini.