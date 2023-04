Erfolgreichstes Jahr der Geschichte: BTV mit Rekord, Zins steigt weiter

In einem äußerst schwierigen Umfeld mit dem Krieg in der Ukraine, der Teuerungswelle, Problemen bei Rohstoffen und Lieferketten sowie steigenden Kreditzinsen sei Kunden-Vertrauen in die Bank umso wichtiger. Das habe sich auch bei der um 70 Mio. Euro überzeichneten Kapitalerhöhung (um 100 Mio. Euro) gezeigt. „Wir haben seit unserer Gründung 1904 stets eine konservative und vorausschauende Philosophie gehabt und dadurch auch bewusst auf viele Chancen und Erträge verzichtet. Diese Konzentration auf das Kundengeschäft und die regionale Verwurzelung zahlen sich gerade in schwierigen Zeiten aber umso mehr aus“, so Burtscher. In einem Umfeld mit erhöhtem Stress in der Finanzbranche könne man unabhängiger vom Kapitalmarkt agieren als viele Mitbewerber.