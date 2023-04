Schulsprengel-Änderung beantragt: Fügenberg holt sich Volksschüler zurück

Fügen, Fügenberg – Neu gebaute Schule, viel Platz und leere Stühle – denn nur die Hälfte der Fügenberger Kinder besucht die Volksschule am Berg. Der Rest geht in die VS Fügen. Das soll sich ab Herbst ändern.

Die Gemeinde besteht aus zwei Teilen – dem inneren und dem äußeren Fügenberg. Eine direkte Verbindung gibt’s nicht, wer vom einen Teil zum anderen will, muss den Ort Fügen durchqueren. Die Volksschule steht am inneren Fügenberg (Pankrazberg), was zur Folge hat, dass die Volksschüler des äußeren Ortsteils bisher die VS Fügen besuchten. Die Gemeinde hat nun eine Schulsprengel-Änderung beantragt. Denn aus dem alten, kleinen Schulhaus ist eine große Bildungseinrichtung geworden. Der viele Platz soll auch genutzt werden.