Reuttes Taxiproblem löst sich: Kerber übernimmt mit 1. Juli

Reutte – Philipp Kerber führt, so scheint es, noch zu wenig Unternehmen. Der gebürtige Lechtaler, der vor Jahren sowohl die Tirol Ambulanz ins Leben rief als auch das Personalberatungsunternehmen per.com gründete, wird bald eine dritte Firma sein Eigen nennen. Und der Branchensprung wird kein kleiner sein.

Mit 1. Juli wird „Taxi Reutte“ unter den Fittichen von Philipp Kerber stehen. Dies wird für Aufatmen bei Touristikern, betagten Personen, Reisenden und Nachtschwärmern im Talkessel von Reutte sorgen. Denn der langjährige Inhaber Helmut Angerer hatte angekündigt, sich endgültig in die Pension zu verabschieden. Eine Nachfolgeregelung gab es nicht. Dem Bezirkshauptort drohte, vor allem in der Nacht, eine Versorgungslücke.

Nun tritt überraschend Kerber auf den Plan. Der 38-Jährige wird auch den Fuhrpark mit vier Fahrzeugen übernehmen. Selber hinter das Volant setzen will er sich nicht, sondern die Touren mit Mitarbeitern bestreiten. Unter der Woche bis Donnerstag immer bis ein Uhr nachts, am Wochenende bis drei Uhr in der Früh. (hm)