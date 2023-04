„Protestmarsch“ in Innsbruck: Klimaaktivisten bremsten Frühverkehr aus

Innsbruck – Die „Letzte Generation“ hat Mittwochfrüh einmal mehr eine Aktion in Innsbruck gestartet: Sie blockierte die Bachlechnerstraße mit einem „Protestmarsch“. Einige Demonstrantinnen und Demonstranten spazierten über die Straße im Westen der Landeshauptstadt. Dabei forderten sie Maßnahmen für den Klimaschutz, wie etwa die Einführung von Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen.

„Ich lerne in meinem Studium, was uns in der Erderhitzung droht – deshalb muss ich mich gegen die Untätigkeit dieser Regierung auflehnen“, sagt Geografie-Studentin Veronika Kurz (21).