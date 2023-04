Medikamente statt OP? Tiroler Forscher mit neuen Erkenntnissen bei verkalkten Herzklappen

Das Innsbrucker Team publizierte nun im Fachjournal Circulation neue Erkenntnisse zur Entstehung der Aortenstenose. "Die neuen Einblicke in den Entstehungsmechanismus der Klappenverkalkung sind bedeutend, um diese Erkrankung frühzeitig erkennen und in Zukunft auch medikamentös behandeln zu können. Das ist aktuell noch nicht möglich", erklärte Can Gollmann-Tepeköylü von der Univ.-Klinik für Herzchirurgie und Erstautor der Circulation-Publikation, am Mittwoch in einer Aussendung.