Wundenlecken bei den Bayern nach Cup-Aus: „Kotzt mich an“

München – Beim FC Bayern München ist der Traum vom Triple am Dienstagabend eindrucksvoll geplatzt. Die 1:2-Heimpleite im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg sorgte für gehörigen Frust beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein zweites Spiel als FCB-Cheftrainer hatte sich Thomas Tuchel anders vorgestellt. „Bitterer Abend für uns“, sagte der 49-Jährige. Noch deutlicher wurde Joshua Kimmich: „Am Ende des Tages kotzt mich das einfach brutal an, je mehr Titel wir verspielen.“

Der Pokalschock saß bei den Münchnern jedenfalls tief. „Das wird uns eine Weile beschäftigen, aber wir müssen das verdauen und unsere Lehren daraus ziehen“, erklärte der 49-jährige Tuchel. Thomas Müller sprach von einer „Leere“ nach dem K.o. durch den Handelfmeter von Freiburgs Lucas Höler in der Nachspielzeit. „Man steht jetzt da mit diesem Scherbenhaufen und weiß, für dieses Jahr ist es wieder vorbei im DFB-Pokal. Das kratzt natürlich am Ehrgefühl.“ Zuletzt hatten die Bayern den Cup 2020 geholt.

Die Freude über den eindrucksvollen Ligasieg gegen Borussia Dortmund (4:2) und die Rückkehr an die Tabellenspitze rückte nach dem Cup-Aus in den Hintergrund. „Jetzt sind wir emotional auf dem Boden der Tatsachen oder noch ein Stück weiter unten angekommen“, sagte Müller. Der 28-jährige Kimmich ließ kritische Töne anklingen. Man spiele mit einem „Tick zu wenig Leidenschaft, ein bisschen zu wenig Emotion“, sagte der Nationalspieler.

In der Bundesliga haben die Bayern am Samstag in Freiburg Gelegenheit zur Revanche, kommende Woche folgt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Man müsse die Wut über das Pokal-Aus, Leidenschaft und Willen mit ins Duell gegen City nehmen, sagte Kimmich mit Blick auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Coach Pep Guardiola.