Vater, Bruder und Schwester ermordet: Lebenslange Haft für Tschechen

Ein 29-Jähriger tötete seine Familie. Vor Gericht gab er an, seine Angehörigen gehasst zu haben. Nun muss er lebenslang hinter Gitter.

Brno – Weil er seinen Vater, seinen Bruder und eine seiner Schwestern mit Messern getötet hat, ist ein Mann in Tschechien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht in Brünn (Brno) der Agentur CTK zufolge am Mittwoch. "Er handelte nach vorheriger Überlegung und auf brutale und qualvolle Weise", sagte die Richterin. Der Mann lauerte seinen Opfern im Alter von 57, 23 und 21 Jahren demnach zu Hause auf und versetzte ihnen insgesamt rund 250 Messerstiche.