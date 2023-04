Einbruch in Elektroladen in Längenfeld: Smartphones, Tablets und Uhren gestohlen

Zwei bisher unbekannte Täter brachen in ein Elektrogeschäft in Längenfeld ein. Sie ließen wertvolle Geräte mit sich gehen und machten sich aus dem Staub.

Längenfeld – In der Nacht auf Mittwoch ist in einem Elektroladen in Längenfeld eingebrochen worden. Zwei Unbekannte stiegen zwischen 3 und 4 Uhr über ein Seitenfenster in das Gebäude ein. Sie ließen Tablets, iPhones und Uhren mitgehen. Außerdem brachen sie die Wechselgeldkasse auf. Der Schaden liegt im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)