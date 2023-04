Wichtiges Signal für 2024: Progressive Kandidatin wird Oberste Richterin in Wisconsin

Dutzende Millionen Dollar flossen in den Wahlkampf, nun ist das Ergebnis da: Janet Prostasiewicz wird oberste Richterin in Wisconsin. Die Progressive warb damit, dass bei Wahlen Stimmangabe und Auszählung sicherer gestaltet werden – ein wichtiges Signal für die Wahl im kommenden Jahr.

Madison – Im US-Staat Wisconsin hat die progressive Kandidatin Janet Prostasiewicz die Wahl um einen Richterposten am Obersten Gerichtshof des Staates gewonnen und damit dort für eine linke Mehrheit gesorgt. Die Abstimmung am Dienstag war in den USA von vielen Beobachtern als wichtigste Wahl des Jahres 2023 beschrieben worden.





Prostasiewicz will dafür sorgen, dass in dem Staat mit sechs Millionen Einwohnern das Abtreibungsverbot wieder aufgehoben wird und bei Wahlen Stimmabgabe und Auszählung sicherer gestaltet werden sowie neue Wahlkreiszuschnitte gelten. Prostasiewicz lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der abgegebenen Stimmen bei knapp 56 Prozent. Ihr konservativer Konkurrent Daniel Kelly von den Republikanern kam auf gut 44 Prozent.

Laut New York Times sind mehr als 40 Millionen Dollar (36,69 Mio. Euro) in den Wahlkampf geflossen, mehr als je zuvor bei der Entscheidung um einen Richterposten in der US-Geschichte. Es gibt einige US-Staaten, die ihre Obersten Richter vom Volk wählen lassen. Die Kandidaten machen mit programmatischen Schwerpunkten Werbung für sich und lassen eine Nähe zu einer der beiden politischen Strömungen des Landes erkennen.