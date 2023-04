Mindestens vier Tote bei Angriff auf Kinderkrippe in Brasilien

Brasilia – Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Kinderkrippe im Süden Brasiliens sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Militärpolizei des Bundesstaates Santa Catarina am Mittwoch. Weitere Opfer seien zur Behandlung in Krankenhäuser der von deutschen Einwanderern geprägten Stadt Blumenau gebracht worden.

Die Attacke ereignete sich weniger als zehn Tage, nachdem bei einem Messerangriff auf eine Schule in der brasilianischen Metropole São Paulo eine schwer verletzte Lehrerin gestorben war, weitere Opfer wurden verletzt. Ein 13-Jähriger wurde festgenommen. Nach einem Amoklauf in der Stadt Suzano mit zehn Toten im März 2019 waren die Polizeikontrollen an Schulen in São Paulo verstärkt worden.