Palette stürzte auf Arbeiter: 48-Jähriger in Erl erlitt Kopfverletzungen

Zwei Arbeiter sind bei Unfällen im Tiroler Unterland jeweils am Kopf verletzt worden.

Erl – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Erl. Eine Palette stürzte aus etwa zehn Metern Höhe vom Dach eines Carports und traf einen Arbeiter, berichtet die Polizei am Mittwoch.