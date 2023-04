Über gefällten Baum gestürzt: 44-Jähriger in Dölsach schwer verletzt

Dölsach – Ein Waldarbeiter wurde am Mittwoch in Dölsach schwer verletzt. Der 44-Jährige stürzte laut Polizei am Nachmittag über einen bereits gefällten Baum und zog sich dabei eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel zu. Der Verunfallte wurde von Arbeitskollegen und der alarmierten Bergrettung Lienz erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber „C7“ per Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen und ins Krankenhaus nach Lienz verbracht. (TT.com)