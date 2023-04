Mann stürzte mit E-Scooter in Innsbruck: Radfahrer gesucht

Innsbruck – Nach dem Sturz eines E-Scooter-Fahrers am Mittwoch in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen bzw. einem beteiligten Radfahrer. Dieser soll den 43-Jährigen gegen 16.25 Uhr auf dem Radfahrstreifen in der Museumstraße in Richtung Osten geschnitten haben. Der Lenker des E-Scooters geriet dadurch auf die Fahrbahn und stürzte. Er wurde leicht verletzt.