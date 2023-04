Musk lässt US-Sender NPR auf Twitter als staatlich kontrolliert markieren

San Francisco – Twitter-Besitzer Elon Musk hat den nächsten Schritt in seiner Fehde mit US-Medien getan. Der US-Sender NPR wird bei Twitter nun als staatlich kontrolliert markiert – genauso wie etwa die Nachrichtenagenturen Xinhua aus China oder TASS aus Russland. Die Markierung hat Folgen, da Twitter die Reichweite solcher Profile einschränkt. NPR-Chef John Lansing nannte den Schritt von Twitter "inakzeptabel". NPR stehe für Redefreiheit und dafür, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Klassifizierung ist faktisch nicht korrekt: NPR ist unabhängig und die Finanzierung kommt neben einem öffentlichen Fonds aus Spenden und Beiträgen angeschlossener Rundfunkstationen. Bis vor kurzem hieß es sogar in Twitters eigenen Richtlinien zur Markierung von Sendern mit staatlicher Finanzierung, dass redaktionell unabhängige Sender wie NPR und die BBC in Großbritannien nicht darunter fallen. Nachdem Musk von einem Journalisten der "Washington Post" via Tweet auf den Widerspruch hingewiesen wurde, strich Twitter NPR aus dem Satz.