Drei Tote bei Absturz eines Touristenhubschrauber in Vietnam

Beim Absturz eines Touristenhubschraubers über der weltberühmten Halong-Bucht im Nordosten Vietnams sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden am Donnerstag noch vermisst, wie der Rettungsdienst des Verteidigungsministeriums mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend. In dem Helikopter des Typs Bell 505 befanden sich demnach vier vietnamesische Touristen und der Pilot.