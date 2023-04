Rennen um den SPÖ-Vorsitz: Die Namen gibt es erst nach Ostern

Am 11. April wird bekannt gegeben, wie viele Bewerber es für den SP-Vorsitz gibt. Und wer die Willigen abseits der Favoriten sind.

Wien – Welche Frauen und Männer werden tatsächlich auf dem „Stimmzettel“ der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Vorsitz stehen, die am 24. April beginnt? Das wird erst am 11. April publik gemacht – von der Wahlkommission, geleitet von Harry Kopitz, nach ihrer Sitzung.

Für die drei Favoriten – die derzeitige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler – war das kein Problem. Rendi-Wagner bot 100 Frauen auf, darunter die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Ex-Siemens-Chefin und -Staatssekretärin Brigitte Ederer. Unter den Doskozil-Fans: sein Vorgänger Hans Niessl und der einstige Innenminister Karl Schlögl. Babler hat viel Zuspruch von der „Basis“. Zu der zählt auch Niklas Klocker, ein 23-jähriger Dornbirner, der in Innsbruck studiert. Er unterstützt aber nicht Babler, er will Bundesparteichef werden. Was Vorarlbergs SPÖ-Obfrau Gabriele Sprickler-Falschlunger – sie ist im „Team Rendi-Wagner“ – nicht behagt. Sie könne Klocker nur „sein junges Alter“ zugutehalten. Nicht verwundere sie, „dass fast alle Männer sind, die sich aus mir unerfindlichen Gründen zutrauen, eine Bundespartei zu übernehmen und zu führen“, befand sie im Ländle-ORF.