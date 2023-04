Petition gestartet: Tiroler NEOS wollen Landesabgabe abdrehen

Innsbruck – Oberösterreich und Vorarlberg verzichten seit jeher darauf, in Niederösterreich soll sie abgeschafft werden – und auch in Salzburg sympathisiert der derzeit wahlkämpfende Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit einem Ende der im Zuge der ORF-Gebühr eingehobenen Landesabgabe. In Tirol – wo derzeit vier Euro und ab 2024 wohl 3,26 Euro im Monat eingehoben werden – machen nun die NEOS gegen die Abgabe mobil. Ein Antrag zur Abschaffung der Landesabgabe ist in Vorbereitung, kündigte Klubchef Dominik Oberhofer gestern an. Bezüglich einer Mehrheit im Landtag sei er optimistisch, ergänzte er dazu.