Kleiner Weltladen in Landeck mit großer Geschichte

Landeck – „Er war einer der ersten Weltläden in Tirol, als wir ihn 1983 in der Maisengasse eröffneten“, erzählt Peter Tilg zum 40-Jahr-Jubiläum des Shops in Landeck. Als eines der Gründungsmitglieder ist er zugleich Obmann des zugehörigen „Vereins zur Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern“ und kann inzwischen auf eine lange Ladengeschichte mit zahlreichen Hilfsprojekten zurückblicken.

„Früher sprühte das Geschäft noch nicht so vor Farben und Design, die Einrichtung war selbstgemacht. Kaffee war unser Hauptprodukt“, verrät Tilg. Nach und nach sei das Sortiment aber immer weiter gewachsen. „Heute verkaufen wir neben Kaffee hauptsächlich Schokolade, Gewürze und Handwerkskunst“, stimmt Waltraud Schöpf ein. Seit dem Umzug in die Malserstraße und der Neueröffnung 2016 ist sie die Geschäftsführerin des Weltladens Landeck.

Zur Feier des diesjährigen Jubiläums lädt der Weltladen am 21. April ab 19 Uhr zum Kinoabend. Weiter geht es am 7. Juli mit Straßencafé und Tombola in der Malserstraße. Der Erlös soll dem Caritas Haus Terra in Landeck zugute kommen. (veo)