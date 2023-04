Auto prallte in Tulfes frontal gegen Traktor: 19-Jährige verletzt

Die junge Pkw-Lenkerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Traktor. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Tulfes – Eine 19-jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Tulfes verletzt. Die Österreicherin geriet gegen 8.15 Uhr am Angerweg aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Pkw frontal gegen das linke Vorderrad des Traktors. Der 74-jährige Lenker konnte trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr verhindern.