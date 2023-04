4:0-Triumph in Barcelona: Real deklassierte den Erzrivalen

Barcelona – Im Halbfinal-Rückspiel erzielte Torjäger Karim Benzema einen Hattrick für Real (50., 58./Foulelfmeter, 80.), nachdem Vinicius Junior (45.+1) die Gäste praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung gebracht hatte. David Alaba spielte aufseiten der Madrilenen in der Innenverteidigung durch. Das Hinspiel hatte Barcelona bei Real Madrid mit 1:0 gewonnen.

Real trifft im Finale am 6. Mai in Sevilla auf Ligarivalen CA Osasuna. Dem Tabellenneunten der Primera División hatte am Dienstag ein 1:1 nach Verlängerung bei Athletic Bilbao gereicht, um nach einem 1:0 im Hinspiel ins Endspiel einzuziehen.