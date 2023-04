Italiens Ex-Premier Berlusconi wegen Leukämie im Spital: Chemotherapie gestartet

Mailand – Der viermalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi wird in der Mailänder Klinik San Raffaele, in die er am Mittwoch eingeliefert wurde, wegen Leukämie behandelt. Der 86-jährige TV-Tycoon werde seit Mittwoch einer Chemotherapie unterzogen, berichteten italienische Medien. Der klinische Zustand sei von einer Lungenentzündung erschwert. Der Gesundheitszustand des auf der Intensivstation der Klinik liegenden Berlusconi sei „stabil“, hieß es.