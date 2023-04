57-Jährige tot in Wiener Wohnung: Lebensgefährte enthaftet

Wien – In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde zunächst festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, aber am Donnerstag enthaftet, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek mitteilte. Es sei kein dringender Tatverdacht gegeben. "Die Ermittlungen gehen aber weiter", betonte Bussek. Derzeit steht weiter Mordverdacht im Raum.