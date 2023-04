Bär unter Verdacht: Jogger (26) im Trentino tot im Wald aufgefunden

In einem Wald im Trentino wird die Leiche eines 26-Jährigen gefunden. Sein Körper weist schwere Verletzungen auf. Vermutlich hat ihn ein Raubtier angegriffen.

Caldes – Als ein 26-Jähriger am Mittwochabend nicht von seiner Jogging-Runde in den Wäldern von Caldes im Trentiner Val di Sole nach Hause zurückkehrt, schlägt seine Partnerin Alarm. Wenige Stunden später wird seine Leiche neben einem Wanderweg entdeckt. Der Körper des jungen Mannes soll unzählige Verletzungen und tiefe Kratzspuren aufweisen. Warum er starb, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Vermutet wird, dass ihn ein Bär angegriffen hat. Eine Obduktion soll jetzt offene Fragen klären.

Derzeit laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen. Gestern waren Carabinieri und die Spurensicherung am Fundort des Toten, auch Förster wurden mit eingebunden. Als plausibel gilt derzeit, dass der Jogger von einem Raubtier angefallen wurde, wie der öffentlich-rechtliche Sender vermeldete. Die Gerichtsmedizin müsse nun herausfinden, ob der Angriff zum Tod des jungen Mannes geführt hat oder er aus anderen Gründen starb und der Beutegreifer erst danach über ihn hergefallen ist.

Gestern fand eine Sitzung der Landesverwaltung des Trentino sowie der Ortschefs der Gegend statt, bei der über das weitere Vorgehen beraten wurde. An dem Treffen nahmen unter anderem auch der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und Landwirtschaftslandesrätin Giulia Zanotelli teil. In den Gemeinden der Region geht die Angst um. Bereits Anfang März wurde dort ein Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, auf einem Weg von einem Beutegreifer angegriffen. Der Wanderer wurde verletzt und musste am Arm operiert werden.