Bärenangriff? 26-jähriger Jogger im Trentino mit schweren Verletzungen tot aufgefunden

Caldes – Ein Leichenfund in der Trienter Val di Sole sorgt derzeit für Entsetzen in der Region. Ein 26-jähriger Jogger ist am Mittwoch nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. In der Nacht auf Donnerstag wurde er tot neben einem Wanderweg aufgefunden, wie stol.it berichtete. Die vielen Verletzungen legen die Befürchtung nahe, er könnte von einem Raubtier angegriffen worden sein. Klarheit soll nun eine Obduktion bringen.