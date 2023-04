Totes Mädchen in Bayern: Staatsanwalt geht von Tötung aus, Ermittlungen laufen weiter

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in Wunsiedel sind noch viele Fragen offen. Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wunsiedel – Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel dauern die Ermittlungen an. Die Ermittler stehen vor allem vor der Frage, unter welchen Umständen das Mädchen zu Tode kam.





Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte er. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt, sagte Goers. Am Donnerstag war die Spurensicherung noch in der Einrichtung vor Ort, zudem wurden weitere Zeuginnen und Zeugen befragt.

Drei Buben in Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht

Wie aus Sicherheitskreisen am Mittwoch bekanntgeworden war, standen drei Buben im Fokus der Ermittler. Sie würden derzeit als Kontaktpersonen geführt, sagte Goers am Donnerstag. Er machte keine weiteren Angaben, was darunter zu verstehen ist. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen die zwei 11-Jährigen und der 16-Jährige nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurden in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht.

Angestellte hatten die Zehnjährige am Dienstag in einem Zimmer der Einrichtung leblos gefunden, ein Notarztteam konnte nur noch den Tod feststellen. Das Mädchen war laut Polizei in der Einrichtung betreut worden. Der Fundort sei auch der Tatort gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Für den Fall wurde eine eigene Sonderkommission, die Soko „Park“, gegründet.

Krisenteam betreut Bewohner des Kinderheims

Der Träger des oberfränkischen Kinderheims will mit Hilfe eines Krisenstabs das Geschehen aufarbeiten. Die jungen Bewohner aus der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel brauchten in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) am Mittwoch mit. „Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten.“

In dem Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel werden nach Angaben des Trägers etwa 90 Kinder und junge Erwachsene im Alter von 3 bis 19 Jahren betreut. Das Personal des Hauses besteht aus ebenfalls etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insgesamt hat die KJF nach eigenen Angaben 70 Einrichtungen mit zusammen 4500 Beschäftigten. (dpa, TT.com)