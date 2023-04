BP-Wahl: Großteil der Spenden an Tassilo Wallentin kam von Frank Stronach

Der Kolumnist und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin hat im Bundespräsidentschafts-Wahlkampf 2022 insgesamt 209.807,82 Euro an Spenden eingenommen.

Wien – Der Rechnungshof (RH) hat am Donnerstag die Spendeneinnahmen von Tassilo Wallentin im Bundespräsidentschafts-Wahlkampf 2022 veröffentlicht. Demnach erhielt der Krone-Kolumnist und Rechtsanwalt insgesamt 209.807,82 Euro. Der Großteil davon kam von Unternehmer Frank Stronach, der rund 148.000 Euro spendete. Für Wallentin stimmten bei der Wahl am 10. Oktober des vergangenen Jahres 327.214 Wähler, was 8,07 Prozent entsprach.