Hoffnungsspender und Blickfang: Die schönsten Ostergräber in Tirol

Sie vermitteln anschaulich die Auferstehung Jesu Christi als Kernbotschaft des christlichen Glaubens, ziehen aber auch viele kirchenferne Menschen in ihren Bann: Ostergräber, oft groß und aufwändig gestaltet, sind eine kulturhistorische Besonderheit in Tirol und Südtirol – und wurden nun einmal mehr in vielen Kirchen aufgestellt.

St. Veit in Defereggen ist am Freitag Schauplatz eines alten, selten gewordenen Brauchs – der Karfreitags-Grabwache. Nachdem die Leidensgeschichte zu hören war, tragen vier Mitglieder der Reimmichl-Schützenkompanie das Heilige Grab zum Altar, wo die Musikkapelle einen Trauermarsch spielt. Das Grab wird dann in der Kirche von einer sechsköpfigen Schützenabordnung während der Anbetungsstunden und der „Sieben letzten Worte Jesu“ bis in die Abendstunden bewacht.