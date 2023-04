Für Muslime ist er „Das edle Heiligtum“, für Juden der „Tempelberg“

Jerusalem – Der Tempelberg in Jerusalem ist ein besonders wichtiger Ort der religiösen Verehrung für Juden und Muslime – und zugleich ein Pulverfass, an dem sich immer wieder gewaltsame Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis entzünden. Nun drang die israelische Polizei in die Al-Aqsa-Moschee ein, um von den Behörden so bezeichnete palästinensische "Aufwiegler" festzunehmen, die sich dort nach den Gebeten mit Feuerwerkskörpern und Steinen verschanzt hatten.