Nach 3:1-Heimsieg von Hypo Tirol Volleyballteam: Das finale Feuer ist entzündet

Nach dem 3:1-Heimsieg wissen Hypos Volleyballer, wie heiß Gegner Aich/Dob in der Finalserie ist.

Innsbruck – Vermutlich wäre Hypo-Manager Hannes Kronthaler bei den Stänkereien, die mit Fortdauer der Partie von der Gegenseite kamen, gerne aus dem Anzug gehüpft und aufs Parkett gesprungen. Denn Reibereien stellte er weder in seiner aktiven Karriere noch heute auf Funktionärsebene aus. „Wir haben bereits im ersten Match gesehen, dass wir den Druck annehmen müssen. Sie wollen uns mit ihrem aggressiven Auftreten aus der Reserve locken oder auch Angst machen. Ich habe dem Micheu (Aich/Dob-Manager; Anm.) aber schon gesagt, dass wir das auch können“, gab Kronthaler am Mittwochabend in der USI-Halle nach einem harten Kampf zu Protokoll.





Sein Sohn Niklas, der neben Topscorer Arthur Nath (19 Punkte) und Luan Weber (17) elf Zähler zur wichtigen 1:0-Führung in der Best-of-seven-Serie beisteuerte, beurteile die heiße Szenerie ähnlich: „Es war über vier Sätze ein extrem harter Fight, das wird eine schwere Serie. Im verlorenen zweiten Satz haben wir uns auf ihre Psychospielchen eingelassen“, notierte der 29-Jährige, um abgebrüht mit den Genen des Vaters fortzufahren: „Wir müssen aufpassen, dass uns das nicht noch einmal passiert und dass wir als Team immer zusammenbleiben. Aber es wird uns nicht mehr passieren. Die Devise für Samstag muss sein, dass wir auf ihre Mätzchen mit unserer Qualität antworten und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, blickt er auf den zweiten Schlagabtausch am Samstag in Kärnten voraus.

Wenn der Angriff etwas lahmte, konnten sich die Hausherren im ersten Match der Serie auf ihren Block verlassen: „Zwei Sätze haben wir damit gewonnen“, erklärte Hannes Kronthaler.