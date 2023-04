Badeunfall in Kitzbühel: Dreijähriger trieb bewusstlos in Schwimmbecken

Kitzbühel – Nach einem Badeunfall in Kitzbühel musste ein Dreijähriger am Donnerstagnachmittag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, sprang der Bub kurz vor 15 Uhr in einem unbeobachteten Moment in ein etwa 1,4 Meter tiefes Becken. Nach kurzer Zeit konnte er sich nicht mehr über Wasser halten und verlor das Bewusstsein.