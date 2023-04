Kind trieb in Kitzbühel bewusstlos in Schwimmbecken: Dreijähriger stabil

Der Bub sprang am Donnerstag beim Schwimmen mit seinem Großvater unbemerkt ins Wasser und verlor das Bewusstsein. Das Kind wird in Innsbruck auf der Intensivstation behandelt.

Kitzbühel – Nach dem Badeunfall am Donnerstag in einem Schwimmbad in Kitzbühel wurde ein dreijähriger Bub am Freitag noch auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik behandelt. „Der Zustand des Kindes ist stabil“, sagte eine Klinik-Sprecherin am Vormittag gegenüber der TT.