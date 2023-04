Bremsmanöver übersehen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Brixlegg

Kramsach – Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 17 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) in Brixlegg. Laut Polizei musste ein 41-Jähriger verkehrsbedingt anhalten, der ihm nachfolgende 43-jährige Lenker tat es ihm gleich. Die wiederum dahinter fahrende 50-Jährige hantierte wohl am Radio und übersah das Bremsmanöver. Sie prallte dagegen und schob die beiden Wagen aufeinander.