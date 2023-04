Stein durchschlug Scheiben von fahrendem Auto in Längenfeld

Längenfeld – Einen Schreckmoment erlebten am Donnerstag ein 17-jähriger Autolenker und sein Beifahrer in Längenfeld. Sie waren gegen 13.30 Uhr auf der Ötztalstraße unterwegs, ihnen kam ein Lkw entgegen. Als dieser auf gleicher Höhe war, „fiel ein Stein entweder von der Ladefläche des Lkw oder wurde von der Straße aufgeschleudert", so die Polizei.