Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Noch vor der öffentlichen Prozession steht der Pontifex der Karfreitagsliturgie im Petersdom vor. Der Karfreitag ist Teil der sogenannten Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag in die Osterwoche mündet. Bei der Andacht am Abend wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert.